Ukradel torbico speči gostji, četverica na Muljavi tepla zaradi denarnice

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o ropu na območju Muljave. Ugotovljeno je bilo, da so do dveh oškodovancev okoli 3. ure zjutraj pristopili štirje neznanci in enega pretepli ter mu odvzeli denarnico, nato pa s kraja zbežali. Pri tem so ga lažje poškodovali. Gre za štiri mlajše moške, eden izmed njih je imel oblečeno belo jopo in črne hlače, imel je skodrane lase. Drugi je nosil jopo svetlo rjave barve in bele hlače.

V soboto okoli 18.30 so bili obveščeni o ropu na območju Viča, kjer sta dva storilca pristopila do oškodovanke na kolesu, ter jo z grožnjo prisilila, da jima ga je izročila, nato pa sta se s kraja odpeljala. Oba sta bila stara okoli 30 let in krajših temnih las, eden je bil visok približno 165 cm, drugi pa 195 cm. Manjši je bil srednje postave, oblečen je bil v kratko majico rdeče barve in črne kratke hlače. Večji je bil zelo suhe postave, oblečen je bil v kratko majico črne barve in črne dolge hlače.