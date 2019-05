Ukradel vozilo, povzročil prometno nesrečo in peš pobegnil

Ljubljanski policisti so sporočili, da so jih včeraj zjutraj, okoli 8. ure, obvestili o ropu na križišču Kavčičeve in Zvezdne ulice v Ljubljani. Osumljenec je z nožem zagrozil oškodovanki, ji vzel osebno vozilo in se z njim odpeljal po Šmartinski cesti. V križišču z Davčno ulico je trčil v voznico osebnega vozila znamke Kia in povzročil prometno nesrečo. Nato je peš pobegnil s kraja nesreče, a so ga policisti s pomočjo informacij občanov kmalu prijeli in ga aretirali.

Kot so še sporočili s PU Ljubljana, oškodovanka ropa ni bila poškodovana, udeleženka v nesreči pa je bila lažje poškodova in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.

"31-letnik, ki je še v policijskem pridržanju, bo priveden k preiskovalnemu sodniku, zbiranje obvestil pa se nadaljuje tudi danes," so še dodali ljubljanski policisti.