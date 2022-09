Ukradel za več tisoč evrov nakita in pri pobegu poškodoval zaposleno

Doslej neznani storilec je v ponedeljek nekaj pred 10. uro vstopil v eno izmed prodajaln z nakitom na območju centra Ljubljane ter med ogledovanjem iz pulta odtujil nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov ter pobegnil iz trgovine, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zaposlena ga je skušala zadržati, a jo je osumljenec odrinil ter jo pri tem lažje telesno poškodoval, a sicer ni potrebovala zdravniške pomoč. Osumljenec pri dejanju ni uporabljal nevarnih predmetov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter z aktivnostmi za izsleditev storilca. Gre za moškega, ki je star okoli 40 let, normalne postave in višje rasti, so sporočili ljubljanski policisti. Oblečen je bil v kariraste hlače v dolžini malo čez kolena, ki so bile v rjavo-beli karo barvi, ter karirasto srajco svetlejših odtenkov. Nosil je svetlo rjavo čepico, očala in medicinsko masko, na rami pa večjo črno torbo.

"Vse, ki bi kaj vedeli o dogodku pozivamo, da o tem obvestite policijo na št. 113," so še pozvali.