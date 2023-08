Ukraden avtobus pri Mariboru končal v plamenih

Mariborski Operativno komunikacijski center je nekaj minut po 6. uri prejel obvestilo, da je na območju občine Hoče – Slivnica zagorel in pogorel avtobus.

Policisti in kriminalisti so po do sedaj zbranih informacijah ugotovili, da je neznani storilec (ali storilci) v ponedeljek nekaj minut pred polnočjo vlomil v zaklenjen avtobus, ki je bil parkiran pred osnovno šolo v Hočah, ga spravil v pogon ter ga nato parkiral ob gramoznici v Hočah, kjer je avtobus zgorel.



"Policisti in kriminalisti v tej zvezi še zbirajo obvestila in dokaze o vzroku požara, kot tudi storilcih kaznivega dejanja velike tatvine po II. odstavku 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), za katerega je predpisana kazen zapora do petih let," so zapisali v sporočilu za javnost.



Po prvih zbranih obvestilih je nastala gmotna škoda v višini okoli 150.000 evrov.