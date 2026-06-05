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Črna kronika

Ukradeni harmoniki, pirotehnika, naboji in orodje

Črnomelj, 05. 06. 2026 09.21 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.V.
Zaseženi predmeti

Črnomaljski policisti so v hišni preiskavi pri dveh osumljencih našli več ukradenih predmetov. Med njimi naboje, priotehnične izdelke, več kosov električnega ročnega orodja in tudi dve harmoniki.

Osumljenca več vlomov na širšem območju Črnomlja sta stara 19 in 26 let. Med hišno preiskavo, za katero so policisti dobili odredbo sodišča, so našli in zasegli ukradene predmete, 34 nabojev ter več pirotehničnih izdelkov. Zasegli so tudi dve harmoniki, več kosov električnega ročnega orodja in druge predmete, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora, policisti pa domnevajo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj.

Sedaj nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljenca bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti PP Črnomelj pozivajo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali predmete, naj pokličejo na številko 07 356 66 00 ali se zglasijo na Policijski postaji Črnomelj, Lokve 90.

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KOMENTARJI5

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xoxotox6
05. 06. 2026 11.03
ko to tamo pijeva????
Odgovori
0 0
Ici
05. 06. 2026 10.59
Golobovi volilci spet "delajo in garajo".
Odgovori
+2
2 0
nemeJungat
05. 06. 2026 10.31
So obljubili, da ne bodo več kradli in se pretepali...
Odgovori
+5
5 0
Dobovac Zooky
05. 06. 2026 10.37
Toliko jim verjamem kot poslancem Svobode
Odgovori
+3
3 0
Dobovac Zooky
05. 06. 2026 10.30
Bravo nova vlada
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+3
4 1
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