Ukradeni harmoniki, pirotehnika, naboji in orodje

Osumljenca več vlomov na širšem območju Črnomlja sta stara 19 in 26 let. Med hišno preiskavo, za katero so policisti dobili odredbo sodišča, so našli in zasegli ukradene predmete, 34 nabojev ter več pirotehničnih izdelkov. Zasegli so tudi dve harmoniki, več kosov električnega ročnega orodja in druge predmete, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora, policisti pa domnevajo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj.

Sedaj nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljenca bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti PP Črnomelj pozivajo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali predmete, naj pokličejo na številko 07 356 66 00 ali se zglasijo na Policijski postaji Črnomelj, Lokve 90.