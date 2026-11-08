Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ukradla parfume, odrinila prodajalko in zbežala

Ljubljana, 08. 11. 2026 11.30 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.V.
Parfumi v trgovini

Na ljubljanskem Viču sta osumljenca s trgovinskih polic odtujila parfume, odrinila prodajalko in zbežala z avtomobilom. Policisti so izsledili voznika in mu odredili pridržanje. Drugega storilca še iščejo.

Drzna tatvina se je zgodila v petek dopoldne, so sporočili iz PU Ljubljana. 

Policisti so na podlagi podanega opisa vozila voznika izsledili in mu odredili pridržanje. V postopku so mu zasegli odtujene predmete. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da je imel na vozilu ukradene registrske tablice ter da vozilo ni bilo registrirano, zaradi česar so ga policisti zasegli. 

"Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine ter ugotavljanje identitete drugega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem se policisti zahvaljujejo občanom, ki so s svojim hitrim odzivom, posredovanimi informacijami in posnetki pomembno prispevali k hitri izsleditvi osumljenca. "Sodelovanje javnosti je v takšnih primerih pogosto ključnega pomena za uspešno preiskavo in zagotavljanje varnosti."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rop prodajalna parfumi Ljubljana

'Napad' s pirotehniko na koprsko policijsko postajo

Objestneži poškodovali 31 vozil, občan enega mladoletnika zadržal

24ur.com Med ropom poškodovala varnostnika in pobegnila
24ur.com Nov rop v Ljubljani: z ostrim predmetom grozil prodajalki
24ur.com Kradli v trgovini in naleteli na policista
24ur.com Z nožem zagrozil moškemu, da je zapustil vozilo, nato se z avtom odpeljal
24ur.com Blagajničarka pregnala tatu, ki je nato oropal drugo trgovino
24ur.com Prijeli vlomilca, ki sta oropala trgovino z oblačili v Ljubljani
24ur.com Uspešen četrtek za konjiške policiste, manj za madžarska vlomilca
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
08. 11. 2026 12.57
Zakaj se to v takšnem številu ni dogajalo v Yugi. Takrat ni bilo premaknjenih permisivnih levičarjev in raznih zagovornikov previc. Tudi v Yugi, si je kdo dovolil kaj takšnega. Ko pa so ga prijeli, pa verjemte, da ni nikoli več. Dokler se mediji in permisivci ukvarjajo s postopki policije in ščitijo "uboge" žrtve, bo tako.
Odgovori
+1
1 0
konc
08. 11. 2026 12.24
Ima še kdo dovolj te lopovske zalege? Kaj, ko bi mi začeli raje zbirati podpise za kakšne bolj pomembne spremembe v naši državi? Recimo za strožje kazni za kriminalce vseh sort oziroma reformo kazenske zakonodaje?
Odgovori
+2
2 0
čevapgpt
08. 11. 2026 12.09
to kradejo odvisniki in potem prodajajo za 1/3 cene za svoj dnevni šus.
Odgovori
+2
2 0
mario7
08. 11. 2026 12.09
Prebivalci A.C?
Odgovori
+3
3 0
misterbin
08. 11. 2026 12.06
Hja na Viču .Ni ,čudno
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Nekoč sta si šla na živce, zdaj sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
dominvrt
Portal
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
okusno
Portal
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022