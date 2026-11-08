Ukradla parfume, odrinila prodajalko in zbežala

Drzna tatvina se je zgodila v petek dopoldne, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so na podlagi podanega opisa vozila voznika izsledili in mu odredili pridržanje. V postopku so mu zasegli odtujene predmete. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da je imel na vozilu ukradene registrske tablice ter da vozilo ni bilo registrirano, zaradi česar so ga policisti zasegli.

"Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine ter ugotavljanje identitete drugega osumljenca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem se policisti zahvaljujejo občanom, ki so s svojim hitrim odzivom, posredovanimi informacijami in posnetki pomembno prispevali k hitri izsleditvi osumljenca. "Sodelovanje javnosti je v takšnih primerih pogosto ključnega pomena za uspešno preiskavo in zagotavljanje varnosti."