Črna kronika

Ukradla vozilo, razstrelila bankomat in pobegnila na Madžarsko

Turnišče, 19. 03. 2026 08.59 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.S.
Bankomat Moravče

Murskosoboški policisti so sporočili več podrobnosti o razstrelitvi bankomata v Turnišču. Ugotovili so, da sta neznana storilca pred tem ukradla vozilo, po uničenju bankomata pa sta pobegnila na Madžarsko.

Kot smo poročali, so bili policisti včeraj ob 4.10 obveščeni o močnem poku pri trgovini v Turnišču. Kriminalisti in policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila.

Pred razstrelitvijo sta do zdaj še neznana storilca ukradla vozilo na območju PU Maribor. Po dejanju sta se nato odpeljala na Madžarsko in vozilo pustila v gozdu v bližini mesta Szombathely.

Slovenski kriminalisti so stopili v stik z madžarskimi varnostnimi organi. V nadaljevanju so opravili ogled, vozilo pa vrnili oškodovancu.

Po prvih ugotovitvah Policije storilcema ni uspelo ukrasti denarja iz bankomata, nastala pa je večja materialna škoda, tako na bankomatu kot na objektu trgovine.

bankomat turnišče madžarska policija

Zaradi neprilagojene hitrosti dve nesreči: na kraju umrla dva voznika

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Puško v koruzo
19. 03. 2026 10.16
Tako to delajo navadni lopovi, brez inteligence. Janša dela to na prefinjen način, navadni pošteni ljudje brez inteligence pa mu nasedajo.
Odgovori
0 0
Watcherman
19. 03. 2026 09.47
Lopovi prevarantski delajo škodo in poskušajo krasti denar zaposliti se in delati za pošteni denar pa ne lenuhi.Lp
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
19. 03. 2026 09.40
Vidim da so nekateri špricali ure slovenščine in ne poznajo vseh črk v abecedi. Ali pa je potreben referendum o prenovi šolstva.
Odgovori
-1
0 1
medusa
19. 03. 2026 09.40
Kakšna šalabajzerja... Denarja nista uspela dobit in sedaj bednika lahko samo upata ,da jih ne dobijo na Madžarskem ,ker tam so zapori mal drgač ,kot naš luxus hotel...
Odgovori
+4
4 0
Nace Štremljasti
19. 03. 2026 09.37
mahničevi fantje iz ozadja
Odgovori
-2
2 4
Žmavc
19. 03. 2026 09.36
Golobizem peha ljudi v revščino. Tega bo vedno več. Prihajajo računi za štiri leta golobizma.
Odgovori
-5
4 9
REAList7
19. 03. 2026 10.01
Ti pa si res bogi in predvsem zakompleksan osebek. Tipičen pripadnik SDS. Glede na to, da sta pobegnila na Madžarsko, po vsej verjetnosti nista bila slovenska državljana. Kaj ima vlada s tem?
Odgovori
+1
2 1
daiči
19. 03. 2026 09.26
keri amaterji glupi, pa sej skor nobenu ne uspe nakonc nč odnest, k rastrelujejo te bankomate, noben ne nardi domače naloge predn so lot neki tazga, sami tepci
Odgovori
+1
2 1
slim386
19. 03. 2026 09.20
Janezovi mađarski prijatelji
Odgovori
+2
7 5
energetik10
19. 03. 2026 09.47
madzarski haha? bolgari al pa romuni 100%
Odgovori
+1
1 0
