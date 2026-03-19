Ukradla vozilo, razstrelila bankomat in pobegnila na Madžarsko

Kot smo poročali, so bili policisti včeraj ob 4.10 obveščeni o močnem poku pri trgovini v Turnišču. Kriminalisti in policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila.

Pred razstrelitvijo sta do zdaj še neznana storilca ukradla vozilo na območju PU Maribor. Po dejanju sta se nato odpeljala na Madžarsko in vozilo pustila v gozdu v bližini mesta Szombathely.

Slovenski kriminalisti so stopili v stik z madžarskimi varnostnimi organi. V nadaljevanju so opravili ogled, vozilo pa vrnili oškodovancu.

Po prvih ugotovitvah Policije storilcema ni uspelo ukrasti denarja iz bankomata, nastala pa je večja materialna škoda, tako na bankomatu kot na objektu trgovine.