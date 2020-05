Ukradla za 15.000 evrov kosilnic, motornih žag in električnega orodja

Tako so policisti in kriminalisti PU Murska Sobota v noči na 30. april 2020 opravljali poostren nadzor nad problematiko vlomov in tatvin. Kriminalista sta v naselju Rakičan okrog 1.30 zjutraj ustavila vozilo znamke VW Transporter. V njem sta bila 40-letni voznik in 42-letni sopotnik, oba doma iz okolice Murske Sobote. Pri pregledu vozila sta kriminalista ugotovila, da se v tovornem delu vozila nahaja traktorska kosilnica skupaj s še drugimi predmeti. "Ugotovljeno je bilo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta osumljena vlomila v pomožni objekt Nogometnega kluba Rakičan, od koder izvirajo predmeti," je povedal Habulin.

Osumljencema je bila v skladu z določili ZKP odvzeta prostost. Na podlagi odredbe so nato opravili še hišno preiskavo in zasegli 81 predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj na območju celotne PU Murska Sobota. Večino predmetov so uspeli identificirati in jih vrnili oškodovancem. Skupna vrednost zaseženih predmetov je okrog 15.000 evrov.

To pa še ni bilo vse. Pri 42-letniku so med hišno preiskavo našli tudi posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. V prostoru je imel osumljeni 13 sadik posajenih v lončkih, 30 sadik pa se je sušilo na vrvici, so sporočili murskosoboški policisti.

Osumljenca so privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor. Osumljena sta skupno 11 kaznivih dejanj, in sicer treh kaznivih dejanj velike tatvin, sedem kaznivih dejanj tatvin ter kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.