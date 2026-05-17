Ukradla žlebove, zapeljala v policista in z nevarno vožnjo bežala po ulicah Kopra

Policist ju je želel ustaviti, voznik pa je zapeljal v smeri policista, zaradi česar je moral policist odskočiti, da je preprečil trčenje vanj, so zapisali na PU Koper.

Malo pred 13. uro so koprski policisti prejeli obvestilo, da sta v naselju v okolici Kopra dva moška ukradla žlebove s hiše in se s kraja odpeljala s sivim avtomobilom znamke Peugeot. V bližini jih je zaznal policist vodnik službenega psa, medtem ko sta z visoko hitrostjo peljala po travniku.

V nadaljevanju so vozilo opazili med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra, voznik pa na znake policistov ni ustavil in je z bežanjem in nevarno vožnjo nadaljeval po mestnih ulicah Kopra. "Pri tem je vozil predrzno in brezobzirno, na cesti, ki ima dva prometna pasova za vožnjo v eno smer, je vozil po nasprotnem smernem vozišču, na nepreglednih odsekih ceste ni prilagodil hitrosti vožnje ..." so našteli na Policiji. Z vožnjo je bil tako neposredno nevaren za osebe, ki so se nahajale ob prehodih za pešce in ob vozišču.

Policisti ga niso uspeli ustaviti, so pa izsledili prazno in parkirano vozilo na Vlačičevi ulici v Kopru. "Opravljen je bil ogled vozila, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi storitve kaznivih dejanj tatvine, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nevarne vožnje v cestnem prometu," so sporočili.

Vse pešce, ki jih je omenjeni voznik ogrožal v času vožnje po mestnih ulicah Kopra, na PU Koper naprošajo, da se zglasijo na PP Koper.