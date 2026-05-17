Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ukradla žlebove, zapeljala v policista in z nevarno vožnjo bežala po ulicah Kopra

Koper, 17. 05. 2026 12.26 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Koper

Dva moška sta v okolici Kopra sprva ukradla žlebove, nato pa zapeljala v policista, ki ju je poskušal ustaviti. Policist je odskočil, da bi preprečil trčenje vanj. Moška sta nevarno vožnjo nadaljevala po avtocesti in ulicah Kopra, s tem pa ogrožala sprehajalce. Kasneje so policisti vozilo izsledili, ko je bilo že parkirano.

Malo pred 13. uro so koprski policisti prejeli obvestilo, da sta v naselju v okolici Kopra dva moška ukradla žlebove s hiše in se s kraja odpeljala s sivim avtomobilom znamke Peugeot. V bližini jih je zaznal policist vodnik službenega psa, medtem ko sta z visoko hitrostjo peljala po travniku.

Policist ju je želel ustaviti, voznik pa je zapeljal v smeri policista, zaradi česar je moral policist odskočiti, da je preprečil trčenje vanj, so zapisali na PU Koper.

Koper
Koper
FOTO: Bobo

V nadaljevanju so vozilo opazili med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra, voznik pa na znake policistov ni ustavil in je z bežanjem in nevarno vožnjo nadaljeval po mestnih ulicah Kopra. "Pri tem je vozil predrzno in brezobzirno, na cesti, ki ima dva prometna pasova za vožnjo v eno smer, je vozil po nasprotnem smernem vozišču, na nepreglednih odsekih ceste ni prilagodil hitrosti vožnje ..." so našteli na Policiji. Z vožnjo je bil tako neposredno nevaren za osebe, ki so se nahajale ob prehodih za pešce in ob vozišču.

Policisti ga niso uspeli ustaviti, so pa izsledili prazno in parkirano vozilo na Vlačičevi ulici v Kopru. "Opravljen je bil ogled vozila, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi storitve kaznivih dejanj tatvine, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nevarne vožnje v cestnem prometu," so sporočili.

Vse pešce, ki jih je omenjeni voznik ogrožal v času vožnje po mestnih ulicah Kopra, na PU Koper naprošajo, da se zglasijo na PP Koper.

žlebovi vožnja nevarna koper kraja

Ob sprehodu okoli jezera ostale brez denarnic in več sto evrov

24ur.com Voznik ni ustavil na znak policistov, zbežal je naprej
24ur.com Bežal, trčil v policiste, tekel pod vplivom drog: ustavil ga je stebriček
24ur.com Bežali po Mariboru in trčili v policijski avto, policisti uporabili prisilna sredstva
24ur.com Po vlomu še bežal pred Policijo
24ur.com V rdečem BMW-ju z 230 km/h divjal po Dunaju, lovilo ga je več patrulj
24ur.com Ustavile ga niso niti predrte pnevmatike, nato še napadel policista
24ur.com Ukradel avto, med begom pa vozil v nasprotno smer in trčil v policijska vozila
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
17. 05. 2026 13.35
Naši stari znanci iz okolice NM in zadnje čase Kopra se pogosto radi zaletavajo v policiste, ko jih ti zaustavljajo. Vsako namerno zaletavanje z avtomobilom bi morali obravnavati kot napad s smrtonosnim orožjem in policistom popolnoma priznati pravico oz. kar obveznost uporabe strelnega orožja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713