S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili policisti v petek malo po 13. uri obveščeni o tatvini v naselju Prosenjakovci. Neznani storilci so občanu odtujili cepilec drv, vreden okoli 2500 evrov, nato pa so se z belim kombijem odpeljali v smeri Madžarske.

Policisti so o dogodku nemudoma obvestili madžarske varnostne organe. Oškodovanec se je medtem z vozilom odpravil za storilci na Madžarsko in o tatvini obvestil tudi tamkajšnje varnostne organe. Ti so kombi zaustavili in prijeli tri osumljence, vse madžarske državljane. Pri njih so našli tudi ukradeni cepilec drv, ki so ga na kraju vrnili lastniku.

Po navedbah policije osumljencev za zdaj ne povezujejo z drugimi kaznivimi dejanji, storjenimi na območju Policijske uprave Murska Sobota. Po zbranih obvestilih in prejemu dokumentacije madžarskih varnostnih organov bodo zoper njih na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja tatvine.