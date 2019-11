Ukradli doprsni kip Rista Savina v vrednosti 10.000 evrov

S policijske uprave Celje so sporočili, da je nekdo v Žalcu ukradel kip Rista Savina, katerega vrednost ocenjujejo na 10.000 evrov. Risto Savin, oziroma Friderik Širca, se je še pred prvo svetovno vojno kot prostovoljec pridružil takratni Avstro-Ogrski vojski, kjer je imel zelo uspešno kariero. Do konca vojne in z razpadom monarhije je končal vojaško kariero, dosegel je čin generalmajorja.