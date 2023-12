Ukradli kartico, v denarnici pa tudi PIN: tatovi dvignili 1300 evrov

Obravnavali so še en podoben dogodek. V soboto pozno popoldne so neznanci v Vavti vasi izkoristili krajšo odsotnost voznice, ki je bila pri maši, in iz denarnice v avtu ukradli dve bančni kartici. Da je nekaj narobe, je ugotovila ob povratku domov, ker je dobila kratko sporočilo na mobilni telefon o poskusu dviga 800 evrov. Kartice so preklicali, tako da je ostalo le pri manjši škodi na avtomobilskih vratih, so še sporočili s PU Novo mesto.