Ukradli kilometer kabla ob železnici na Bledu

Blejski policisti so bili včeraj nekaj čez 8. uro obveščeni o tatvini telekomunikacijskega kabla ob železniški progi Bled–Bohinjska Bistrica. Po podatkih s katerimi razpolagajo, si je storilec prilastil več kot en kilometer kabla in s tem povzročil za več deset tisoč evrov premoženjske škode. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.