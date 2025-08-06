Blejski policisti so bili včeraj nekaj čez 8. uro obveščeni o tatvini telekomunikacijskega kabla ob železniški progi Bled–Bohinjska Bistrica. Po podatkih s katerimi razpolagajo, si je storilec prilastil več kot en kilometer kabla in s tem povzročil za več deset tisoč evrov premoženjske škode. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
Črna kronika
Ukradli kilometer kabla ob železnici na Bledu
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
15
Policisti preiskujejo obsežno tatvino več kot kilometer telekomunikacijskega kabla na območju blejske železniške postaje. Storilec je povzročil za več deset tisoč evrov škode.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.