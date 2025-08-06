Svetli način
Črna kronika

Ukradli kilometer kabla ob železnici na Bledu

Bled, 06. 08. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Policisti preiskujejo obsežno tatvino več kot kilometer telekomunikacijskega kabla na območju blejske železniške postaje. Storilec je povzročil za več deset tisoč evrov škode.

Blejski policisti so bili včeraj nekaj čez 8. uro obveščeni o tatvini telekomunikacijskega kabla ob železniški progi Bled–Bohinjska Bistrica. Po podatkih s katerimi razpolagajo, si je storilec prilastil več kot en kilometer kabla in s tem povzročil za več deset tisoč evrov premoženjske škode. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

bled policisti tatvina kabel Bled telekomunikacijski kabel železniška proga
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
08. 08. 2025 14.31
+2
Upraste na dolenjskem, ce kej vejo..
ODGOVORI
2 0
Jurij Matekovi?
08. 08. 2025 08.40
+1
Obiski iz podgurja.5 min kabla ni
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2025 08.31
+3
Sami znanci so ukradli in policija dobro ve kateri, samo neumni se delajo. In od kje so potem šale na račun policistov, jih ni ker je vse res.
ODGOVORI
4 1
Slovener
06. 08. 2025 16.38
+10
Tudi, če bojo slučajno našli storilca, ta sigurno ne bo kaznovan za svoje dejanje. Skoz prste mu bo pogledalo tožilstvo( zakaj ne , sploh ne bom komentiral ker bi me drugače blokiral ). Slovenske železnice bojo tko al tko zadovoljne, ker dela tako al tako ne bojo opravl v roku in jim bo izgovor tatvine prišel prav. Strojevodja pa tko al tko ne bo pravočasno prišel na cilj.
ODGOVORI
11 1
periot22
06. 08. 2025 15.56
+10
Imam občutek da so lopovi zaposleni na železnicah!
ODGOVORI
11 1
periot22
06. 08. 2025 15.55
+16
15 let že kradejo na istem mestu pa jih še zdaj niste ustavili o kakšno sposobno policijo imamo!
ODGOVORI
16 0
123soba
06. 08. 2025 15.30
+10
Vi obvestite poklukarja, on ma te delavce čez
ODGOVORI
10 0
komarec
06. 08. 2025 15.19
+9
Po mojem so bili storilci in ne samo en storilec.
ODGOVORI
9 0
2mt8
06. 08. 2025 15.05
+15
Čudno da se to sploh sme komentirat. Vsi sumijo na neko nacionalno manjšino
ODGOVORI
15 0
flojdi
06. 08. 2025 14.59
+3
..oh no..se spominjam pripovedi tam okol zivecih o izginjanju"..po ukinitvi tiste proge do kranjske pa tam
ODGOVORI
4 1
JApajaDAja
06. 08. 2025 14.57
+11
slo je varna, vlada dela dobro, policija še boljše....
ODGOVORI
13 2
ivan z Doba
06. 08. 2025 15.00
-5
Rovtarji pa veselo kradejo še naprej! 😎 Pod prejšnjo vlado sta se cedila drek in scalina! Policija je pustila odprte meje in se ukvarjala s kaznovanjem in uporabo solzilca nad državljani!
ODGOVORI
5 10
FERDO9
06. 08. 2025 14.57
+7
Kupili po NABAVNOJ CJENI - prodali pa bodo z MARŽO!
ODGOVORI
8 1
janimir
07. 08. 2025 11.54
+3
Kaj pa si ti napisal ? Vsi kupijo po tvoji "nabavnoj"ceni. Ali smatraš da je tudi železnica ukradla kable ? To gre drugače. Našem manjšincu so kable kable ukradli pa je rekel da je šlo po nabavni ceni. Razmeš ?
ODGOVORI
3 0
janezek67
06. 08. 2025 14.41
+2
Bo rešila EKIP-a BLED !!
ODGOVORI
2 0
