Ukradli za 155.000 evrov predmetov in jih pustili v vozilu

Murskosoboški policisti so sporočili podrobnosti dogodka, ki se je zgodil v ponedeljek. Kot so zapisali že takrat, so bili malo po polnoči obveščeni o vlomu v trgovino z mobilnimi telefoni v trgovskem centru na Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti. Policisti so med hitro intervencijo v mestu opazili naključno vozilo, ki se na znake policije ni zaustavilo in je zapeljalo na avtocesto v smeri Lendave. Na avtocesti se je vozilo ustavilo, osebe pa so zbežale iz vozila. Policisti so ugotovili, da so bile na vozilu nameščene ukradene registrske tablice.

Policisti so nato z ogledom kraja kaznivega dejanja ter vozila ugotovili, da so storilci pred vlomom v trgovski center v naselju Černelavci ukradli dve registrski tablici, ki so ju namestili na vozilo. Nato so najmanj trije neznanci vlomili v trgovski center, kjer so ukradli več različnih mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti okrog 155.000 evrov. Pri ogledu vozila so policisti našli ukradene predmete, ki so jih že vrnili oškodovancu. Neznani storilci pa so z vlomom povzročili še okrog 6.000 evrov škode na in v objektu.

Policisti so dve uri po vlomu prijeli tri osebe, ki pa jih kriminalisti niso mogli povezati z opisanim kaznivim dejanjem, zato so jih izpustili. Preiskava kaznivega dejanja pa se nadaljuje, so sporočili s PU Murska Sobota.