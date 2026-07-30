Ukradli za več kot 100.000 evrov očal

Danes ob 4.26 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica s strani varnostne službe obveščeni o vlomu v trgovino na Ulici tolminskih puntarjev v središču Nove Gorice. Neznani storilec je skozi zadnji vhod vlomil v prostore trgovine in ukradel več sto očal, s čimer je lastnikom trgovine povzročil veliko premoženjsko škodo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Po prvih ocenah oškodovancev znaša materialna škoda več kot 100.000 evrov. Natančno število odtujenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri, so še sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske uprave Nova Gorica izvajajo številne aktivnosti za izsleditev neznanega storilca oz. storilcev.