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Črna kronika

Ukradli za več kot 100.000 evrov očal

Nova Gorica, 30. 07. 2026 10.39 pred 17 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Očala

Neznani storilec je zgodaj zjutraj v središču Nove Gorice vlomil v trgovino in odnesel več sto očal. Lastnikom je s kaznivim dejanjem povzročil za več kot 100.000 evrov škode, Policija pa storilca še išče.

Danes ob 4.26 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica s strani varnostne službe obveščeni o vlomu v trgovino na Ulici tolminskih puntarjev v središču Nove Gorice. Neznani storilec je skozi zadnji vhod vlomil v prostore trgovine in ukradel več sto očal, s čimer je lastnikom trgovine povzročil veliko premoženjsko škodo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Po prvih ocenah oškodovancev znaša materialna škoda več kot 100.000 evrov. Natančno število odtujenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri, so še sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in policisti Policijske uprave Nova Gorica izvajajo številne aktivnosti za izsleditev neznanega storilca oz. storilcev.

Vse morebitne očividce oz. vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije glede vloma, storilcev ali morebitnega prevoza odtujenih predmetov, na Policiji naprošajo, da jih sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica) na telefonsko številko (05) 303 44 00 ali e-pošto pp_nova_gorica.pung@policija.si oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo.

Občani lahko informacije posredujejo tudi na interventno številko policije 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na telefonsko številko 080 1200.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RecMiG
30. 07. 2026 11.04
Koliko ljudi so oni kradli do sedaj? Par sto očal, več kot “100000€” škode. Saj ne podpiram nobene kraje, zato se mi zdi za tak banalni medicinski pripomoček to kraja ljudstva.
Odgovori
0 0
Jožajoža
30. 07. 2026 10.57
Kaj se dogaja v Sloveniji.a so dobili zatočišče in podporo pod to vlado vsi kriminalci sveta
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+1
2 1
čevapgpt
30. 07. 2026 10.53
a to so navedli prodajno al nabavno cifro? pri takih maržah kot jih imajo je tudi to za upoštevat...
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+4
4 0
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