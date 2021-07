Ukrajinec ostal brez vozniškega, naslednji dan spet pijan s cisterno povzročil nesreči

Včeraj, nekaj pred 14. uro, so bili policisti obveščeni, da je voznik tovornega vozila s pripeto cisterno v kraju Breg pri Ribnici trčil v prometne znake ob cesti in odpeljal naprej. Policisti so ugotovili, da je voznik, sicer državljan Ukrajine, s tovornim vozilom (z registrskimi označbami Poljske) zaradi neprilagojene hitrosti z zadnjim delom cisterne trčil v prometne znake, ograjo in kamnit zid v ovinku ob cesti. V nesreči je na cisterni tudi razneslo pnevmatiko, vendar je voznik svoje vijuganje nadaljeval v smeri Ljubljane.

Nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni, da je tovorno vozilo na travnati površini ob glavni cesti med Rašico in Turjakom. Ugotovili so, da je isti voznik tovornjaka zapeljal na makadamsko izogibališče ob cesti, na koncu tega trčil v drevo, nato pa vožnjo nadaljeval po travniku. Ker zaradi teže vozila ni mogel več speljati na cesto, je obstal na travniku, kjer so ga nato izsledili policisti. Voznik se v nesrečah ni poškodoval, v cisterni

pa ni prevažal nevarnih snovi.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,36 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Da pa ima voznik na tem področju že izkušnje pa je potrdilo dejstvo, da pri sebi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so mu ga prejšnji dan zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli nemški varnostni organi. Voznika so pridržali in predali v obravnavo sodniku za prekrške, ki mu je že izrekel visoko denarno kazen.

Policija poudarja, da je ogled obeh krajev prometne nesreče in same okoliščine pokazale, da so zgolj sreča in reakcije nekaterih voznikov botrovale temu, da se ni zgodila hujša prometna nesreča. Ob tem pa se zahvaljujejo vsem občanom, ki so omenjeno vožnjo opazili in nas o tem obvestili.

"Alkohol ne sodi za volan! Pa ni važno, ali vozite kolo, avto, kamion ali avion … ne počnite tega, če ste uživali alkoholne pijače! Posledice namreč niso le denarne kazni in odvzeto vozniško dovoljenje, ampak so tovrstna dejanja tudi razlog za velike tragedije, ki pustijo pečat za vse življenje tako na udeležencih kot povzročiteljih prometnih nesreč," opozarja policija.