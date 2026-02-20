Naslovnica
Črna kronika

Ukrajinec priznal krivdo za nesrečo, v kateri je umrlo pet rojakinj

Celje, 20. 02. 2026 15.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Prometna nesreča - Tepanje

Ukrajinski državljan, ki je 30. julija lani na avtocesti pri Tepanjah povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet njegovih sopotnic v kombiniranem vozilu, je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču priznal očitano kaznivo dejanje. Tožilstvo mu očita, da je nesrečo povzročil iz malomarnosti in zahteva 52 mesecev zaporne kazni ter stransko kazen.

Po navedbah tožilke Ksenja Cizl je 43-letni obdolženi poleti s kombiniranim vozilom vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam in na avtocesti trčil v kolono stoječih vozil. V nesreči je pet sopotnic umrlo na kraju dogodka, ena oseba pa je dobila posebno hude poškodbe.

Preberi še Tragična nesreča: Ukrajinec v kombiju prevažal šest potnic

Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja. Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.

Prometna nesreča - Tepanje
Prometna nesreča - Tepanje
FOTO: 24ur.com

Tožilka je ob upoštevanju teže dejanja in dejstva, da obdolženi doslej ni bil kaznovan, predlagala kazen štirih let in štirih mesecev zapora ter prepoved vožnje motornih vozil B kategorije za eno leto in tri mesece.

Preberi še Po tragični nesreči, v kateri je umrlo pet potnic, policija odvzela prostost 41-letnem Ukrajincu

Zagovornik obdolženega Ivo Grlica je po naroku dejal, da je njegova stranka v celoti prevzela odgovornost za nesrečo. Po njegovih besedah gre za izjemno tragičen dogodek, priznanje pa naj bi prispevalo k hitrejšemu zaključku postopka in vsaj delnemu razbremenjevanju svojcev žrtev. Podrobnosti zaradi nadaljnjega poteka sojenja ni želel komentirati.

Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov, med drugim zaslišanje obdolženega ter izdelavo izvedenskega mnenja psihiatra o njegovem trenutnem duševnem stanju. Ker do dogovora o kazni med tožilstvom in obrambo ni prišlo, se bo postopek nadaljeval z izvedbo dokazov, o kazni pa bo odločilo sodišče.

Preberi še Sodno pridržanje za domnevnega povzročitelja tragične nesreče na štajerski avtocesti

Okrožni sodnik Luka Grasselli je odločil, da se obravnava zaradi izvajanja dokazov in zahteve po senatnem sojenju preloži na 25. marec. Tožilka je ob tem ocenila, da obramba s predlaganimi dokazi skuša doseči znižanje predlagane kazni.

Na vprašanje o večkratnih preložitvah naroka je pojasnila, da so razlogi med drugim povezani s privedbo obtožencev iz zavodov za prestajanje kazni, kar je širše znana težava.

nesreča kombi štajerska avtocesta ukrajinke tepanje



