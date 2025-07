Ukrajinec s kombijem trčil v tovornjak Belorusa: umrlo pet potnic

Tovorno vozilo, s katerim je upravljal 42-letni državljan Belorusije (prvi podatki so kazali, da naj bi šlo za državljana Rusije), je na desnem prometnem pasu kot zadnji stal v koloni vozil pred delovno zaporo. Že včeraj so s Policijske uprave Celje sporočili, da je bil razlog trčenja po prvih ugotovitvah neprilagojena hitrost.

Sprva so s Policije sporočili, da so umrle štiri osebe. Kasneje je Generalna policijska uprava (GPU) za STA potrdila še eno smrtno žrtev.

Zavod Varna pot je v luči tragične prometne nesreče, v kateri je ugasnilo pet življenj, opozorilo, da so slovenske ceste v zadnjem obdobju postale prizorišče številnih tragičnih prometnih nesreč. "Kljub uvrstitvi Slovenije med najvarnejše države EU, kot navaja Evropski svet za varnost v prometu v letnem poročilu za leto 2024, zadnji dogodki opozarjajo, da je potrebnih več odločnih ukrepov," so sporočili.

Poudarili so, da glavni vzroki nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, agresivna vožnja, vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi, uporaba mobilnih telefonov in izsiljevanje prednosti. "Z naraščajočim prometom in zastoji je nujno okrepiti nadzor, bodisi s fizično prisotnostjo policistov bodisi z napredno tehnično opremo, ki jo uspešno uporabljajo nekatere evropske države, kot so Nemčija, Italija, Francija, Nizozemska in skandinavske države," so dodali.

Izpostavili pa so tudi zakonodajo, ki, kot pravijo, ovira uvedbo sodobnih sistemov za nadzor prometa, kot so sekcijsko merjenje hitrosti, nadzor rdečih luči, prehitevanja in odčitavanje registrskih tablic, ki bi lahko znatno izboljšali varnost. "Potrebujemo politično voljo in odločnost, da damo življenju prednost pred finančnimi interesi. Vizija nič ostaja skupni cilj, ki ga lahko dosežemo z usklajenim delovanjem in učinkovitimi rešitvami," so še sporočili.