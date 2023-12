Ukrajinec tihotapil migrante in zbežal pred Policijo

Škofjeloški policisti so 28. novembra 2023 okoli 1.40 na območju Gorenje vasi ustavljali avtomobil poljskih registrskih tablic, ki ga je voznik vozil iz smeri Škofje Loke proti Hotavljam. Na znake policistov ni ustavil, temveč je z vožnjo nadaljeval. Zato je policijska patrulja zapeljala za njim in ga začela ustavljati z modro lučjo in sireno. Voznik je avtomobil ustavil in s kraja pobegnil. V avtomobilu so bili štirje državljani Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na kraj je bilo poslanih več policijskih patrulj, med njimi tudi vodnik službenega psa s psom za izsleditev voznika. Avtomobil so policisti zasegli.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil, s pregledom širše okolice in pomočjo občanov so škofjeloški policisti nekaj pred 10. uro izsledili in prijeli voznika-storilca, državljana Ukrajine, ki živi na Poljskem. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje. Zaradi vožnje brez opravljenega vozniškega izpita in nespoštovanja znakov policista je bil z obdolžilnim predlogom obravnavan na pristojnem okrajnem sodišču. Gorenjski kriminalisti pa so ga s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor. Storilec je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Za tako dejanje je predpisana kazen od treh do 10 let zapora in denarno kaznijo.