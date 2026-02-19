Naslovnica
Črna kronika

Ukrajinec v kombiju prevažal 12 psov in sedem mačk

Pince / Murska Sobota, 19. 02. 2026 13.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Živali v kombiju

Murskosoboški policisti so obravnavali ukrajinskega voznika kombiniranega vozila, ki je s kolegom iz Madžarske v Slovenijo v transportnih kletkah prepeljal 12 psov in sedem mačk. Elementov kaznivega dejanja mučenja živali policisti niso zaznali, je pa veterinarska inšpekcija ugotovila določene neprevilnosti v dokumentaciji o prevozu živali. Zoper Ukrajinca so uvedli prekrškovni postopek, pse in mačke pa začasno odvzeli.

Živali v kombiju
Živali v kombiju
FOTO: PU Murska Sobota

Policisti murskosoboške Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PP UI) so v začetku tedna na kontrolni točki Pince (na avtocesti A5) pri vstopu v Republiko Slovenijo iz Republike Madžarske obravnavali kombinirano vozilo poljskega registrskega območja, ki ga je vozil državljan Ukrajine.

Prevoz živali
Prevoz živali
FOTO: PU Murska Sobota

Pri kontroli so ugotovili, da je kot sopotnik v vozilu še en ukrajinski državljan, v tovornem delu vozila pa sta v transportnih kletkah prevažala več različnih domačih živali (12 pasjih mladičev in odraslih psov, ter sedem mačk).

Živali v kombiju
Živali v kombiju
FOTO: PU Murska Sobota

Policisti v postopku sicer niso ugotovili elementov kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1. Je pa veterinarska inšpekcija ugotovila določene nepravilnosti v dokumentaciji o prevozu živali, zaradi česar so zoper državljana Ukrajine uvedli prekrškovni postopek, ter odredili začasni odvzem živali.

transport živali psi mačke Policija

Družinska tragedija pri Ljutomeru: brata sta se sprla zaradi zemljišča

