Ukrajinec v kombiju prevažal 12 psov in sedem mačk

Policisti se z avtobusom peljejo na sindikalni izlet. Pred predorom voznik avtobusa ugotovi, da je predor prenizek ali pa avtobus previsok. "Potlačite streho za pet centimetrov!" vpije komandir na policiste. "Saj ni treba," reče voznik avtobusa. "Spustil bom zrak iz gum in bo šlo." "Butec! Saj je na vrhu previsok, ne pa spodaj!" zakriči komandir.