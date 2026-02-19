Ukrajinec v kombiju prevažal 12 psov in sedem mačk

Policisti murskosoboške Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PP UI) so v začetku tedna na kontrolni točki Pince (na avtocesti A5) pri vstopu v Republiko Slovenijo iz Republike Madžarske obravnavali kombinirano vozilo poljskega registrskega območja, ki ga je vozil državljan Ukrajine.
Pri kontroli so ugotovili, da je kot sopotnik v vozilu še en ukrajinski državljan, v tovornem delu vozila pa sta v transportnih kletkah prevažala več različnih domačih živali (12 pasjih mladičev in odraslih psov, ter sedem mačk).
Policisti v postopku sicer niso ugotovili elementov kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu KZ-1. Je pa veterinarska inšpekcija ugotovila določene nepravilnosti v dokumentaciji o prevozu živali, zaradi česar so zoper državljana Ukrajine uvedli prekrškovni postopek, ter odredili začasni odvzem živali.
