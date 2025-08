Voznik kombija prevozil pet opozoril, sodnik zanj odredil pridržanje

Ukrajinskega voznika kombija, v katerem je v sredo v hudi nesreči na štajerski avtocesti umrlo pet potnic, so privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil sodno pridržanje. Prevozil je kar pet opozoril za zožanje in omejitev hitrosti. Zaradi povzročitve nesreče iz malomarnosti mu grozi do osem let zapora. Po nesreči je pretreseno tudi vodstvo Darsa.

Pet mrtvih naenkrat – pretreseno je tudi vodstvo Darsa. "Bili smo res šokirani, ko smo videli, kakšna prometna nesreča se je zgodila, tega res nismo pričakovali," je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Po ogledu posnetka nesreče pripoveduje: "Tukaj je voznik prekršil, peljal je čez pet opozoril. Prevozil je še zadnjo opozorilno tablo, kjer je bilo napovedano zožanje in omejitev hitrosti. Na žalost se tudi take nesreče zgodijo, predvidevamo, da je voznik dolgo časa vozil, bil brez pavze, pa mogoče še kaj drugega ..." Posledice bi lahko bile še hujše, opozarja Ribič. "Predstavljajte si, da bi se to zgodilo v zimskem času, ko so slabše vremenske okoliščine, ko je megla, ko je vidljivost slaba ... Tukaj se je nesreča zgodila ob polni vidljivosti, na ravni cesti in pri lepem vremenu."

Prometna nesreča FOTO: Bobo icon-expand

Zaradi hitrosti. Prav ta letos najbolj ubija na naših cestah.

Povzročitelja tragične prometne nesreče so danes s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil sodno pridržanje. Grozi mu do osem let zapora.

Spomnimo

Nesreča se je zgodila v sredo ob 10.16. Po podatkih Generalne policijske uprave (GPU) je 41-letni državljan Ukrajine vozil kombi po desnem prometnem pasu avtoceste v smeri Ljubljane, ko je v bližini odcepa za Slovenske Konjice trčil v priklopno vozilo tovornega vozila. Tovorno vozilo, s katerim je upravljal 42-letni državljan Belorusije, je na desnem prometnem pasu kot zadnje stalo v koloni vozil pred delovno zaporo. Razlog trčenja je bila po prvih ugotovitvah neprilagojena hitrost.