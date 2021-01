Ukrajinski voznik tovornjaka že navsezgodaj po avtocesti vozil pijan

Policisti PU Maribor so bili obveščeni o tovornjaku, ki iz Murske Sobote vozi proti Mariboru in s katerega padajo kosi ledu. 49-letnega ukrajinskega voznika so ustavili pri izvozu za Rogozo in ugotovili, da je bil že zjutraj pod vplivom alkohola. Oglobili so ga, mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Mariborski policisti so bili včeraj ob 6.22 obveščeni, da s tovornega priklopnega vozila slovaških registrskih oznak, ki je peljalo po avtocesti A5 med Mursko Soboto in Mariborom, padajo kosi ledu. Policisti so voznika, 49-letnega državljana Ukrajine, ustavili na avtocesti A1, pri izvozu Rogoza. Poleg omenjenega prekrška so ugotovili, da je imel voznik ob tako zgodnji uri, čeprav bi moral biti popolnoma trezen, v organizmu že 0,40 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l). Policisti so ga takoj oglobili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.