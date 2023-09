Ukrivil zapornico, da je voznica lahko zapeljala v kamp

Policiste so v soboto ob 22.30 klicali na pomoč v kamp v Luciji. Opravka so imeli s 43-letno Ljubljančanko, ki nikakor ni želela dojeti, da vstop z vozili po 22. uri ni dovoljen. Varnostnika, ki jo je o tem podučil, je pričela žaliti, neprimerne besede pa je za njo povzel še 47-letni sopotnik.

Ta je, potem ko se je besedno znesel nad varnostnikom, s silo telesa ukrivil zapornico na vhodu v kamp in 43-letnica se je odpeljala do svoje parcele, je pojasnila predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Tam so policisti izvedli postopek in bili tudi sami deležni nedostojnega vedenja.

Zoper 43-letno kršiteljico so policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, zoper 47-letnega moškega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja zapornice, izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, je o zaključku intervencije poročala Leskovčeva.