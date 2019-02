Ulični ropi v Ljubljani: policija prijela tri mladoletnike

Policisti policijske postaje Ljubljana Center so med 7. in 19. januarjem obravnavali več primerov kaznivih dejanj "uličnih ropov" v Ljubljani. Po pogovoru z oškodovanci, pričami in po pridobljenih opisih osumljencev ter s pomočjo posnetkov videonadzornih kamer so ugotovili, da so za omenjena nasilna kazniva dejanja osumljene tri mlajše osebe, "ki so se združile zato, da bi ropali", so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so zato takoj uvedli poostren nadzor v centru Ljubljane, pri tem pa tudi uspešno izsledili tri mlajše fante. Ugotovili so, da gre za tri mladoletne osebe.

S postopki prepoznave po fotografijah in pregledu zavarovanih posnetkov videonadzornih kamer, ki so posnele izvršena kazniva dejanja, so potrdili, da so trije mladoletniki izvršili sedem kaznivih dejanj ropa. Pri tem so oškodovancem odtujili manjše količine denarja – pet, 10 ali 20 evrov.

Ulični roparji so se pri dejanjih do oškodovancev vedli nasilno, v enem primeru so celo zagrozili z nožem.

Tarča kaznivih dejanj so v večini primerov bili mladoletniki, nihče od njih pa med ropom ni bil telesno poškodovan.

Osumljenci so stari 17 let, en je državljan Makedonije z urejenim statusom v Sloveniji, druga dva sta slovenska državljana. Proti trojici so na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo za sedem kaznivih dejanj ropa. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od treh do 15 let.