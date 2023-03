Ultralahko letalo, ki je strmoglavilo pri Šentjerneju, je letelo prenizko

Po prvih ugotovitvah je pilot letel z ultralahkim letalom na območju naselja Dobravica. Ker je letel prenizko, je v bližini stanovanjske hiše s krilom zadel travnato površino in trčil v žičnato ograjo ter v pomožni objekt. Letalo so nato zajeli ognjeni zublji in ga v celoti uničili. Pilot je umrl na kraju nesreče. Šlo naj bi za domačina, ki je že večkrat letel na območju.

Po nesreči si je kraj strmoglavljenja naprej ogledala skupina iz Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, kasneje pa so se pridružili tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O dogodku so obvestili tudi pristojnega inšpektorja za preiskovanje letalskih nesreč, preiskovalno sodnico in državnega tožilca.

Identiteta pokojnega in vzrok smrti bosta znana po opravljeni obdukciji.

Kot smo poročali, se je nesreča zgodila v soboto popoldne. Občani so policijo obvestili o strmoglavljenju letala, ki je po padcu zagorelo. Gasilci so požar omejili in ga pogasili.