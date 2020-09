Umor 43-letnika na Goriškem: policija prijela dva osumljenca

14. septembra je bila policija obveščena, da se na dvorišču zapuščenega objekta ene od gospodarskih družb na Goriškem nahaja nezavesten moški. Neuradno naj bi ga pretepli, so poročalePrimorske novice.

Reševalci so 43-letnega moškega, ki je bil hudo poškodovan, odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Kljub zdravljenju je moški umrl 16. septembra. Kriminalisti so v sklopu intenzivne kriminalistične preiskave ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena dva moška, stara 23 in 41 let, oba s severne Primorske.

Na podlagi dodatnih ugotovitev so policisti kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora. Oba osumljenca sta stara znanca policije, ki so ju v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja.

Zaradi utemeljenega razloga za sum, da sta soumljena izvršila navedeno kaznivo dejanje so jima kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali. Oba osumljenca so danes privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.