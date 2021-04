Umora 77-letnika osumljeni 24-, 23-, 19- in 18-letnik z območja Kočevja

Pri tem pa jih je zalotil 77-moški. Napadli so ga, pretepli in zvezali, ter tako zvezanega pustili ležati na tleh. Zatem so preiskali njegovo bivališče, od koder so odnesli 2000 evrov gotovine in dva mobilna telefona.

Kaznivega dejanja so osumljeni 24-, 23-, 19- in 18-letni državljani Slovenije, doma z območja Kočevja. Po do sedaj zbranih podatkih, se je četverica 18. marca popoldne pripeljala do območja, kjer je živel 77-letnik. Vozilo so parkirali ter se nato peš odpravili v bližnji gozd – z namenom, da z bivališča pokojnega ukradejo vrednejše predmete.

Ogled kraja zločina je po besedah Petriča najprej trajal dva dni, saj na kraju samem ni bilo nobenih vidnih sledi. Kriminalisti so nati še pet dni pregledovali in preiskovali širšo okolico gozda, opravili so razgovore z več kot 70 osebami ter si ogledali posnetke nadzornih kamer. Sledi so poslali v Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), kjer so jih strokovnjaki pregledali in ovrednotili.

Do osumljencev na podlagi materialnih dokazov, povezava s smrtjo brata izključena

30. marca so nato odvzeli prostost prvemu osumljencu, drug dan še ostalim trem. Do prvega osumljenca so prišli na podlagi treh zavarovanih dokazov, ki so pokazali, komu pripadajo. Nekaj ukradenih predmetov so moški med begom do avtomobila sicer odvrgli v bližnji potok, nekaj pa so jih zažgali. Po dejanju so se ustavili tudi na bližnjem bencinskem servisu, kjer so kupovali določene stvari in so jih posnele kamere, je navedel Petrič. S pokojnim se po do sedaj zbranih podatkih niso poznali.

Na vprašanje, ali je policija tudi v zvezi s smrtjo brata pokojnega, ki je umrl lani, izvedla kakšno preiskovalna dejavnost, pa je Petrič odgovoril, da ne. "Že na kraju dogodka lani ob smrti brata so bila opravljena preiskovalna dejanja, odrejena je bila tudi obdukcija. Pri tem ni bilo znakov, da bi bilo nad njim izvršeno kaznivo dejanje, umrl je naravne smrti," je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana.