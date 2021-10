Umor družine Đokić pretresel Srbijo, najverjetnejši motiv pohlep

Trupla lastnika menjalnice, njegove žene in 25-letne hčerke so v soboto, šest dni po izginotju, našli v vasi Moravac pri Aleksincu, policija pa intenzivno išče storilce. Najprej so v soboto zjutraj v vasi Tešica našli njihov avtomobil, nato pa so okoli 10 kilometrov stran odkrili še trupla. Preiskava je pokazala tudi, da sta bila okoli tretje ure zjutraj hkrati izklopljena telefona očeta in hčere, a naprav niso našli.

Družino Đokić so sicer najverjetneje umorili še isti dan, ko so izginili, med polnočjo in drugo uro zjutraj. Storilec oz. storilci so jih umorili, nato pa zažgali in njihova trupla prekrili z vejami in listjem. Njihov avtomobil so odpeljali na območje vasi Tešice in ga prav tako zažgali, da bi zakrili vse sledi.