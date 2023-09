Umor na območju Žalca: za 42-letnika usodna strelna rana

Kot smo poročali včeraj, je bila Policija 5. septembra obveščena, da so reševalci v večstanovanjski zgradbi na območju Žalca oživljali hudo poškodovanega moškega. Ta je zaradi hudih poškodb umrl.

Kot so danes sporočili s PU Celje, je bil pokojni ustreljen s strelnim orožjem, zanj pa je bila usodna strelna rana. Pokojni je tujec, ki je v Sloveniji opravljal različna dela in je sam živel v eni od sob v zgradbi, kjer so ga oživljali.

Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in analizo zbranih dokazov za odkritje storilca kaznivega dejanja. Policija bo več podrobnosti razkrila v prihodnjih dneh, ko bo tudi znanih več okoliščin primera.