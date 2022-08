Umor na Pagu posnele kamere, šlo naj bi za mafijsko likvidacijo

Umor v paškem središču zabave, v Zrćah, je bil mafijska likvidacija, trdijo pri hrvaškem Indexu. To lahko sklepamo tako po informacijah, ki jih imamo o žrtvi in strelcu, kot po načinu, kako so ga izvedli, so prepričani.

Umrli je 38-letni črnogorski državljan z zajetno policijsko kartoteko. Po neuradnih informacijah naj bi bil član zloglasnega škaljarskega mafijskega klana. Ali je strelec, 28-letnik iz srbskega Kragujevca, morda član nasprotnega kavaškega klana, sicer še ni znano, a glede na zgodovino sporov med klanoma in vrsto medsebojnih likvidacij tega ni mogoče izključiti, še pišejo. Policija naj bi tudi to preverjala.

Oba klana izhajata iz Črne gore, svoje lovke imata po vsem Balkanu. "Za Hrvaško bi lahko bil problem, če je bil umorjeni Črnogorec res član škaljarskega klana in če je bil morilec iz Srbije iz rivalskega klana. To bi bil precedens, česa takega na Hrvaškem še nismo imeli. Gre za klana, ki se ukvarjata predvsem s tihotapljenjem kokaina iz Latinske Amerike v regijo. Imata enormne količine denarja in spopadi med njima trajajo že sedem let. V njih je bilo doslej likvidiranih več kot 50 ljudi. To se je dogajalo v sosednjih državah, pri nas pa ne. To bi lahko bila potencialno velika težava za varnostno-obveščevalno službo in policijo," je za RTL pojasnil novinar 24sata Vilim Cvok, avtor knjige Hrvaška mafija.