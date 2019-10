Umor v Bovcu: policija prijela 24-letnega osumljenca

Novogoriški policisti so devet minut po polnoči prejeli klic s strani občana iz Bovca o napadu z ostrim predmetom. 34-letni moški je zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl.

Takoj zatem so bile na kraj poslane policijske patrulje, ki so kraj zavarovale in izvedle prve nujne preiskovalne ukrepe za izsleditev in prijetje osumljenca, sporočajo s PU Nova Gorica.

24-letnega osumljenca je policija izsledila in prijela malo pred 2. uro ponoči. Odrejeno mu je bilo policijsko pridržanje.

Zaradi preiskovanja suma storitve kaznivega dejanja umora policija trenutno izvaja nujna preiskovalna dejanja ter ugotavlja vsa pomembna dejstva in okoliščine, še sporočajo. Drugih informacij tako zaradi interesa preiskave še ne morejo posredovati.