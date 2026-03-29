Umor v Laškem: 62-letnik z ostrim predmetom ubil 88-letno žensko

Včeraj, nekaj čez 18. uro, so bili policisti obveščeni, da se je na območju Policijske postaje Laško zgodil umor.

62-letni moški je z ostrim predmetom tako močno poškodoval 88-letno žensko, da je zaradi posledic na kraju umrla.

Osumljenemu so odvzeli prostost in ga pridržali.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Umor, po 116. členu Kazenskega zakonika, ga bodo kazensko ovadili.

Več podatkov bodo policisti posredovali v jutrišnji izjavi za javnost, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.