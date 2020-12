Ruski videobloger svoje dekle zaklenil na balkon, kjer je umrlo zaradi podhladitve

Grozljivo prenašanje v živo se je nadaljevalo tudi potem, ko so na kraj dogodka prispeli reševalci in policija. Takoj so jo razglasili za mrtvo.

"Valya, Valya, prekleto, videti je, kot da si mrtva! …" jo je klical. " Zajček, daj no, reci kaj, skrbi me! … Prekleto, ne čutim srčnega utripa!" je govoril sam pri sebi. Nato se je obrnil proti kameri: " Fantje, nima utripa. Bleda je. Ne diha!"

Na moskovskem mrazu je stala kakih 15 minut. Ko je naposled le odprl vrata, da bi jo spustil nazaj v stanovanje, so gledalci lahko spremljali, kako je ugotovil, da ne diha in ji srce ne bije več.

Po prepiru in pretepu naj bi jo polil z vodo in zaklenil na balkon, a temperature zunaj so bile krepko pod ničlo. Poskušala se je zaviti v jakno, a ji jo je vzel in ji rekel, "naj se zunaj strezni".

Ruski preiskovalci so po dogodku Reshetnikova pridržali in začeli preiskavo v zvezi s sumom povzročitve hudih telesnih poškodb, ki so vodile v smrt. Informacije, da je bila noseča, niso potrdili.

You Tube je v izjavi za javnost zapisal, da so nad tragičnim dogodkom zgroženi. "Vsebina te vrste pri nas ni sprejemljiva!" so zapisali in deaktivirali njegov uporabniški račun. Kot je povedal tiskovni predstavnik, prenos v živo ni potekal direktno na You Tubeu, vsi naloženi posnetki pa so bili že odstranjeni.

Kljub temu pa več ruskih gledalcev trdi, da so prenos v živo gledali prav tam, Reshetnikov pa je na tej platformi svoje nasilne prenose večkrat oglaševal. Je pa za zbiranje denarnih prispevkov uporabljal drugo orodje.

Potem ko je novica prišla v javnost, so se znova odprle razprave o tem, kako preprečiti takšna dejanja. Aktivistka za pravice žensk Liza Lazerson je You Tube kritizirala, da cenzurira žensko oprsje oz. bradavičke, brez kakšnih posebnih zadržkov pa dovoli vsebino, ki prikazuje nasilje nad ženskami.

"Ženska umira zunaj na mrazu, občinstvo pa morilcu pošilja denar. To se mora nehati," je pozvala in dodala, da ne gre za prvi primer, ko je celoten svet lahko v živo spremljal nasilje.