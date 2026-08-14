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Črna kronika

Umrl 34-letni motorist: trčil v ograjo stanovanjske hiše

Ajdovščina , 14. 08. 2026 08.06 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Motor

Na cesti med Ajdovščino in naseljem Cesta se je zgodila smrtna prometna nesreča. 34-letni motorist je zaradi vožnje preblizu roba vozišča izgubil nadzor, trčil v ograjo in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Včeraj okoli 22. ure je na regionalni cesti od Ajdovščine proti naselju Cesta v prometni nesreči umrl 34-letni voznik motornega kolesa, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policisti so na kraju ugotovili, da je 34-letni voznik motornega kolesa, državljan Slovenije, vozil po regionalni cesti iz Ajdovščine proti naselju Cesta. Med vožnjo je v bližini ene od stanovanjskih hiš v naselju Cesta zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča z motornim kolesom oplazil kovinsko varnostno ograjo in ob njej drsel do njenega konca. Nato ga je od kovinske odbojne ograje odbilo na vozišče, kjer je s čelado trčil v grm in kovinsko ograjo ob eni od stanovanjskih hiš. Po trčenju ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je negiben obležal in ni kazal znakov življenja.

Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč policistom, in reševalci NMP ZD Ajdovščina. Zdravnica ZD Ajdovščina je na kraju potrdila smrt motorista in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Regionalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na tem območju zaprta za ves promet med 22.25 in 1.00 uro, so še sporočili.

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