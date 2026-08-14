Umrl 34-letni motorist: trčil v ograjo stanovanjske hiše

Včeraj okoli 22. ure je na regionalni cesti od Ajdovščine proti naselju Cesta v prometni nesreči umrl 34-letni voznik motornega kolesa, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 34-letni voznik motornega kolesa, državljan Slovenije, vozil po regionalni cesti iz Ajdovščine proti naselju Cesta. Med vožnjo je v bližini ene od stanovanjskih hiš v naselju Cesta zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča z motornim kolesom oplazil kovinsko varnostno ograjo in ob njej drsel do njenega konca. Nato ga je od kovinske odbojne ograje odbilo na vozišče, kjer je s čelado trčil v grm in kovinsko ograjo ob eni od stanovanjskih hiš. Po trčenju ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je negiben obležal in ni kazal znakov življenja.

Poleg policistov so na kraju prometne nesreče posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč policistom, in reševalci NMP ZD Ajdovščina. Zdravnica ZD Ajdovščina je na kraju potrdila smrt motorista in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti.

Regionalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na tem območju zaprta za ves promet med 22.25 in 1.00 uro, so še sporočili.