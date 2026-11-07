Umrl 41-letni delavec: zdrsnil v jamo, zasula ga je zemlja

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, se je nesreča zgodila okoli 13.30. Policisti in ostale pristojne službe okoliščine tragične nesreče in odgovornost za tragični dogodek še preiskujejo.

V Upravi RS za zaščito in reševanje so zapisali, da se je na gradbišču udrl zemeljski material oz. ilovnata zemlja. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so zavarovali kraj dogodka ter preprečili nadaljnje prodiranje in vdor zemljine.

Sledilo je zahtevno ročno izkopavanje, med katerim so gasilci najprej odkopali glavo zasutega delavca in mu do prihoda zdravnika poskušali ohranjati življenjske funkcije. Kljub prizadevanjem vseh sodelujočih je zdravnik na kraju dogodka potrdil njegovo smrt, so navedli. Gasilci so ga nato odkopali in ga s pomočjo dvigala dvignili iz zemljine.