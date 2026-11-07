Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Umrl 41-letni delavec: zdrsnil v jamo, zasula ga je zemlja

Polzela, 07. 11. 2026 18.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Policija (splošna)

Na Velenjski cesti na Polzeli se je zgodaj popoldne zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 41-letni delavec. Pri izkopu jame za vstavitev večje betonske cevi je delavec, ki je stal ob izkopu, zdrsnil v jamo, pri čemer ga je zasula zemlja.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, se je nesreča zgodila okoli 13.30. Policisti in ostale pristojne službe okoliščine tragične nesreče in odgovornost za tragični dogodek še preiskujejo.

V Upravi RS za zaščito in reševanje so zapisali, da se je na gradbišču udrl zemeljski material oz. ilovnata zemlja. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo so zavarovali kraj dogodka ter preprečili nadaljnje prodiranje in vdor zemljine.

Sledilo je zahtevno ročno izkopavanje, med katerim so gasilci najprej odkopali glavo zasutega delavca in mu do prihoda zdravnika poskušali ohranjati življenjske funkcije. Kljub prizadevanjem vseh sodelujočih je zdravnik na kraju dogodka potrdil njegovo smrt, so navedli. Gasilci so ga nato odkopali in ga s pomočjo dvigala dvignili iz zemljine.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
delovna nesreča smrt polzela

Z 2,6 promila alkohola v krvi in brez vozniškega dovoljenja za volan

24ur.com 37-letnega delavca med gradbenimi deli zasula zemlja
24ur.com Na dnu jarka želel popraviti kanalizacijsko cev, delavec na kraju umrl
24ur.com Pri postavljanju gradbenega odra so se vdrla tla, delavec padel tri metre globoko
24ur.com Delovna nesreča v rudniku
24ur.com Z gradbenega odra padel na betonska tla: umrl 72-letnik
24ur.com Nesreča pri Dioklecijanovi palači: kamniti blok stisnil in huje ranil 25-letnika
24ur.com Delavec padel s strehe bloka v Štepanjskem naselju in umrl
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
cekin
Portal
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022