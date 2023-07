V 88. letu je umrl alpinist in gorski reševalec veteran Peter Jamnik, so sporočili iz prijateljskih krogov. Jamnik je bil leta 1963 član alpinistične slovenske odprave v centralni Kavkaz. Bil je v navezi, ki je osvojila Donguz Orun po severni steni in grebenu, pa tudi Džan Tugan, Elbrus in druge vrhove.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Maja Korošec Svojo alpinistično in hribovsko pot je začel v petdesetih letih v alpinističnem odseku pri Planinskem društvu Kranj, kjer je leta 1958 prevzel vodenje alpinističnega odseka, prav tako je bil sprejet v vrste kranjskih gorskih reševalcev. V šestdesetih je bil prizadeven v aktivnostih pri mladih alpinistih za spoznavanje evropskih gorskih masivov in gora, ko je alpinistom dajal nasvete in napotke za prve slovenske ponovitve zahtevnih plezalnih smeri. Pogreb bo v torek 14. uri na kranjskem pokopališču.