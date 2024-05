Umrl avtor dokumentarca o debelosti, ki je 30 dni jedel samo hitro hrano

New York, 24. 05. 2024 16.55 | Posodobljeno pred 1 uro

V 54. letu je umrl ustvarjalec dokumentarnih filmov Morgan Spurlock, ki ga svetovna javnost pozna predvsem po filmu Super veliki jaz (Super Size Me). Da bi izpostavil, kako hrana vpliva na telo, je mesec dni jedel samo jedi iz verige hitre prehrane McDonalds. Umrl je v New Yorku, in sicer zaradi raka.