Umrl ekonomist in politik Jože Mencinger

Jože Mencinger, rojen 5. marca 1941 na Jesenicah, je leta 1964 diplomiral iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 1966 pa magistriral na istem področju na Univerzi v Beogradu. Med 1969–1971 je študiral ekonometrijo na University of Pennsylvania, Philadelphia, ZDA, kjer je pridobil doktorat znanosti z doktorsko disertacijo A Quarterly Econometric Model of the Yugoslav Economy (1975), je zapisano na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Bil je redni profesor za politično ekonomijo in statistiko na Pravni fakulteti v Ljubljani, med letoma 1993 in 2001 tudi predstojnik Ekonomskega inštituta Pravne fakultete. Dva mandata je bil rektor Univerze v Ljubljani (1998–2005). Po upokojitvi mu je podelila naziv zaslužni profesor. Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 5. maja 2011,

Kot podpredsednik je sodeloval v slovenski vladi (1990–1991), bil je član sveta Banke Slovenije (1991–1997), direktor EIPF (1992–1999), član Državnega sveta (2002–2007, 2007–) in član Fiskalnega sveta RS (2008–). Kot ekspert je sodeloval s State Planning Commission of the Republic of Guyana in Inter American Development Bank (1983), s Svetovno banko (1982), kot svetovalec UNDP v Bosni in Hercegovini (1996–1997) ter v Moldaviji (1997).

Vseskozi se je ukvarjal z makroekonomsko analizo, analizo ekonomskih sistemov in ekonomsko politiko ter s svojimi analizami poskušal vplivati na gospodarski sistem. V Slovenijo je prinesel sodobne ekonometrične metode, pa je med drugim še zapisano na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Leta 2001 je prejel tudi Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Maja 2020 je bil imenovan za častnega meščana Ljubljane.