Umrl je Boštjan Rigler, direktor tehnike na PRO PLUSU

Na PRO PLUS je začel s funkcijo vodje poslovnih informacijskih sistemov ter kot vodja trafica, v letih 1995 do 2008. Nato je postal tehnični direktor, kar je ostal do danes.

Od leta 1993 do 1994 je kot razvojni inženir deloval na Kanalu A, od leta 1994 do 1995 pa kot razvojni inženir za študijski informacijski sistem na Univerzi v Ljubljani.

S svojim širokim znanjem računalništva in poslovne administracije je bil pobudnik številnih sprememb in izboljšav v delovnih procesih, usklajeval in vlagal je veliko truda v izboljšanje tehničnih procesov in njihovih funkcij, ki služijo podjetju.

Na podjetju je vodil ekipo tehničnih inženirjev in razvijal tehnično infrastrukturo. Nekateri izmed njegovih mnogih dosežkov so transformacija iz trakov na file base infrastrukturo, iz DD na HD, zagotavljanje tehnične podpore TV programu in produkcijski ekipi.

Vodil je IT ekipo, ki je skrbela 24 urno delovanje mrežne infrastrukture in kontaktni center za podporo našim gledalcem in uporabnikov video kluba Voyo. Slednjega je tudi vodil, vključno z ostalimi portali ter 24ur in Svet na Kanalu A. Zagotavljal je primarne funkcije objekta kot so neprekinjena električna energija, hlajenje ter delovanje podatkovnih centrov. Pod njegovim tehničnim vodstvom je PRO PLUS dosegel jasen vodilni položaj na področju inovacij in uvajanja sodobnih tehnologij.

Pod njegovim tehničnim vodstvom je PRO PLUS dosegel jasen vodilni položaj na področju inovacij in uvajanja sodobnih tehnologij.

Njegov prispevek k delovanju podjetja je bil ogromen, funkcije, ki jih je opravljal pa ključnega pomena za delovanje naše medijske hiše.