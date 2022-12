Umrl je dolgoletni župan občine Dobrova-Polhov Gradec Franc Setnikar

V 61. letu starosti je po nenadni bolezni umrl dolgoletni župan občine Dobrova-Polhov Gradec Franc Setnikar, so zapisali na spletni strani občine. Setnikar je občino vodil tri mandate, in sicer do letošnjih županskih volitev, na katerih je sicer znova kandidiral, a ni bil izvoljen.

icon-expand Franc Setnikar FOTO: Občina Dobrova Polhov Gradec Franc Setnikar se je rodil 29. oktobra 1962 na Babni Gori pri Polhovem Gradcu, kjer je živel z družino. Po končani osnovni šoli v Polhovem Gradcu se je izučil za strojnega ključavničarja. Ob delu je končal srednjo šolo za strojništvo in se vpisal na Višjo šolo za strojništvo ter pridobil izobrazbo inženirja strojništva. Zaposlen je bil na Inštitutu Jožef Stefan. Funkcijo župana je prevzel leta 2010 in nato še dvakrat. Na letošnjih lokalnih volitvah pa je Setnikarja premagal Jure Dolinar. Ta je prejel 55,98 odstotka glasov, Setnikar pa 44,02 odstotka. Oba sta sicer kandidirala s podpisi volivcev.