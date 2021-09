Umrl med delom v gozdu

64-letni moški se je včeraj zgodaj popoldne s kmetijskim traktorjem ustavil na gozdni poti, na hribu navzdol. Izstopil je, da bi odklopil traktorski priključek in si pripravil orodje za gozdarska dela. Ker traktorja, ki je bil v teku, ni ustrezno zavaroval oziroma ni potegnil ročne zavore, se je ta začel pomikati po hribu navzdol. Moški je želel ustaviti traktor, zato je poskušal na levi strani vstopiti v kabino, vendar je med premikanjem vozilo z levo stranjo zapeljalo tesno ob drevo, da je moškega stisnilo med vrata in kabino. Zaradi drugih dreves se je traktor ustavil in obstal v teku, stisnjeni moški pa je v stoječem položaju zaradi zadušitve umrl, so potek nesreče opisali na Policijski upravi (PU) Maribor.