Umrl planinec, ki se je poškodoval na poti proti Ojstrici

Nesreča se je zgodila nekaj pred 15. uro. Posredoval je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe nujne medicinske pomoči z reševalcem letalcem GRS Celje.

Dostopili so do poškodovanca in ga oskrbeli, vendar je zaradi hudih poškodb umrl.

S helikopterjem so ga prepeljali v Mozirje in predali ustreznim službam.

Gasilci PGD Mozirje so v Mozirju zavarovali kraj pristanka helikopterja.