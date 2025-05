Umrl 29-letni pohodnik: hotel rešiti psa, a je zdrsnil in omahnil v globino

V petek je Gorska reševalna služba Radovljica ob 14.23 prejela poziv za reševanje na pobočju Male Osojnice na Bledu. Pohodnik je za psom zdrsnil in omahnil v globino. Ponesrečeni je kljub trudu očividcev in gorskih reševalcev GRS Radovljica na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na kranjski policijski upravi so za STA pojasnili, da je 29-letniku ušel pes. Hotel ga je zadržati, pri tem pa mu je zdrsnilo in je padel ter se kotalil v globino približno 40 metrov. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Na kraju dogodka so bili reševalci GRS Radovljica. Pri intervenciji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na kraj prepeljal zdravnika letalca in reševalce letalce, ki so bili ta čas na helikopterskem usposabljanju.

Policisti so dodatno povedali še, da je policist gorske policijske enote opravil ogled kraja in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, ki kažejo na nesrečo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.