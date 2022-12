Umrl slovenski akademski slikar Domen Slana

Domen Slana je slikal v tehnikah akvarel in olje na platnu, na inovativen način pa je oblikoval tudi stole, včasih iz povsem vsakdanjih predmetov, iz različnih materialov pa tudi ptiče in očala. Na njegovi spletni strani piše, da njegovo slikarstvo ni nastajalo po načelu "ustvarjam edinole zase". Njegovo slikanje je bilo tako "vselej v nekem smislu dialog s tistim, ki mu je bila podoba namenjena, vselej rezultat pogovora z gledalcem, vselej neskončna vrsta odgovorov na vprašanja o svetu, ki ga raziskuje pač vsakdo, ki v njem živi, pa o njem ne ve toliko, kot ve Domen Slana".

Pa še, da so njegova dela nastala za to, da bi poplemenitila naše vsakdanje okolje in se v galerijah pojavljajo zgolj izjemoma. "To so okna v lepši, človeka vrednejši svet, skozi katera človek zre ne le s hrepenenjem, poln neizpolnjenih pa tudi neuresničljivih želja zre, temveč – če se podobi prepusti – za nekaj časa tudi vstopi in odpočije dušo," piše.