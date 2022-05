Umrl slovenski jezikoslovec Tomo Korošec

Tomo Korošec , rojen 30. julija 1938 v Laškem, je v svojem raziskovalnem delu obravnaval vprašanja stilistike poročevalstva, jezikovne kulture, terminologije in besediloslovja. Je tudi avtor več knjig, slovarjev in učbenikov.

Leta 1963 je diplomiral iz slavistike na ljubljanski Filozofski fakulteti (FF) in tam leta 1976 tudi doktoriral z disertacijo Poglavja iz strukturalne analize slovenskega časopisnega stila. Od leta 1963 do 1964 se je strokovno usposabljal v Pragi. Do leta 1972 je bil asistent na inštitutu za slovenski jezik SAZU, kjer je delal pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Nato pa do 1978 na ljubljanski Filozofski fakulteti, ko je začel predavati slovenski knjižni jezik in stilistiko na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Mnogi se ga še spominjajo po kratkih televizijskih oddajah Pet minut za boljši jezik. Študentje pa so ga klicali "Profesor vejica". O njem je RTV Slovenija posnel tudi dokumentarec.