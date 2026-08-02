Umrl 39-letni voznik električnega skiroja

V četrtek, 30. 7. 2026, smo pisali o prometni nesreči, v kateri je bil huje poškodovan voznik električnega skiroja. Voznik, 39-letni državljan Slovenije, je zaradi posledic prometne nesreče včeraj v bolnišnici umrl. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.

Električni skiroji so zaradi svoje priročnosti vse pogostejši na naših cestah, hkrati pa sodijo med vozila, pri katerih lahko že manjša napaka povzroči hude posledice. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometnih pravil, svarijo policisti.

Voznike električnih skirojev zato pozivamo, naj hitrost vožnje vedno prilagodijo svojim sposobnostim, razmeram na cesti ter gostoti prometa. Vozijo naj po površinah, namenjenih kolesarjem, oziroma tam, kjer je to dovoljeno, dosledno spoštujejo prometna pravila in so še posebej pozorni na pešce ter druge ranljive udeležence v prometu.

Čeprav je uporaba zaščitne kolesarske čelade zakonsko obvezna le za voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, njeno uporabo močno priporočamo vsem. Poškodbe glave sodijo med najpogostejše in najhujše posledice padcev z električnim skirojem, čelada pa lahko bistveno zmanjša tveganje za hude ali celo usodne poškodbe.

Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk, ki zmanjšujejo zaznavanje dogajanja v prometu, ter poskrbite, da je električni skiro tehnično brezhiben. Na električnem skiroju naj se vozi le ena oseba, saj dodatni potniki bistveno povečajo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo policisti.