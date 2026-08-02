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Črna kronika

Umrl 39-letni voznik električnega skiroja

Ljubljana , 02. 08. 2026 10.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
115 nesreč z e-skiroji v pol leta

V ljubljanski bolnišnici je za posledicami hude prometne nesreče, ki se je zgodila minuli četrtek, preminil 39-letni voznik električnega skiroja. Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin tragičnega dogodka.

V četrtek, 30. 7. 2026, smo pisali o prometni nesreči, v kateri je bil huje poškodovan voznik električnega skiroja. Voznik, 39-letni državljan Slovenije, je zaradi posledic prometne nesreče včeraj v bolnišnici umrl. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.

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Na električnem skiroju ni prostora za podcenjevanje nevarnosti

Električni skiroji so zaradi svoje priročnosti vse pogostejši na naših cestah, hkrati pa sodijo med vozila, pri katerih lahko že manjša napaka povzroči hude posledice. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometnih pravil, svarijo policisti.

Voznike električnih skirojev zato pozivamo, naj hitrost vožnje vedno prilagodijo svojim sposobnostim, razmeram na cesti ter gostoti prometa. Vozijo naj po površinah, namenjenih kolesarjem, oziroma tam, kjer je to dovoljeno, dosledno spoštujejo prometna pravila in so še posebej pozorni na pešce ter druge ranljive udeležence v prometu.

Čeprav je uporaba zaščitne kolesarske čelade zakonsko obvezna le za voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, njeno uporabo močno priporočamo vsem. Poškodbe glave sodijo med najpogostejše in najhujše posledice padcev z električnim skirojem, čelada pa lahko bistveno zmanjša tveganje za hude ali celo usodne poškodbe.

Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk, ki zmanjšujejo zaznavanje dogajanja v prometu, ter poskrbite, da je električni skiro tehnično brezhiben. Na električnem skiroju naj se vozi le ena oseba, saj dodatni potniki bistveno povečajo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo policisti.

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