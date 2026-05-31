Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Umrl znani Celjan Dušan Konda

Celje, 31. 05. 2026 11.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Dušan Konda

Umrl je Dušan Konda, nekdanji predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje. Za prispevke k razvoju športa in skupnosti je nedavno prejel naziv Naj Celjan 2024.

Umrl je Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje, vodja celjske Špice in Naj Celjan 2024. S svojim prostovoljnim delom je močno zaznamoval športno, družabno in mestno življenje, poroča portal Novice.si. Priznanje ni bilo le poklon njegovemu delu v športu, ampak tudi zahvala za desetletja prostovoljstva, vztrajnosti in predanosti skupnosti. Lani je za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu prejel tudi plaketo Državnega sveta Republike Slovenije, še poroča portal. 

Kot je na Facebooku zapisal celjski župan Matija Kovač: "Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu"

Dušan Konda Celje Naj Celjan 2024 Špica Celje Kajak kanu klub Nivo

Na avtocesti pri Mariboru zapeljal v napačno smer: umrli dve osebi

24ur.com Kako Aleksander Čeferin komentira uspešno nogometno leto 2024?
24ur.com Trstenjakova po zaključku športne kariere na sprejemu pri županu Celja
24ur.com Maribor bo v prihodnje vodil bosanski trener Feđa Dudić
24ur.com Dudić ni več trener NK Maribor
24ur.com Umrl je igralec serije Igra prestolov Michael Patrick
24ur.com Vid Belec naznanil reprezentančno upokojitev
Zadovoljna.si Bila je eden od simbolov festivala, ki ga obožujejo Slovenci
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
moskisvet
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
dominvrt
Portal
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725