Umrl znani Celjan Dušan Konda

Umrl je Dušan Konda, dolgoletni predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje, vodja celjske Špice in Naj Celjan 2024. S svojim prostovoljnim delom je močno zaznamoval športno, družabno in mestno življenje, poroča portal Novice.si. Priznanje ni bilo le poklon njegovemu delu v športu, ampak tudi zahvala za desetletja prostovoljstva, vztrajnosti in predanosti skupnosti. Lani je za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu prejel tudi plaketo Državnega sveta Republike Slovenije, še poroča portal.

Kot je na Facebooku zapisal celjski župan Matija Kovač: "Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu"