Umrla 66-letna sopotnica na motorju in 61-letni kolesar

29. 7. 2024 ob 15.30 se je na regionalni cesti med avtocestnim priključkom Unec in Planino, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot sporočajo iz Generalne policijske uprave (GPU), je 69-letni voznik motornega kolesa vozil iz smeri avtocestnega priključka Unec proti Planini.

V ostrem nepreglednem ovinku sta s 66-letno sopotnico padla na vozišče in drsela na nasprotno smerno vozišče, kjer sta trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo in ostala ukleščena pod vozilom. 66-letna sopotnica je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla, 69-letni voznik pa je bil hudo telesno poškodovan in s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju.

Umrl 61-letni kolesar: padel na bok

29. 7. 2024 ob 19.20 pa se je v naselju Podvinci, Občina Ptuj, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 61-letni kolesar je vozil po kolesarski stezi iz Pacinja proti Ptuju. V naselju Podvinci je s kolesom padel na levi bok in obležal na tleh. Na kraju nesreče je umrl. Policisti Postaje prometne policije Maribor okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.