Umrla peška, ki je bila hudo poškodovana, ko je vanjo trčil voznik kombija

Nesreča se je zgodila 26. maja, pokojna peška pa je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah.

Kot so po nesreči sporočili policisti, je v jutranjih urah v naselju Gornji Petrovci voznik kombija trčil v peško, ki je hodila v nasprotni smeri njegove vožnje. 63-letno peško je odbilo v obcestni jarek, kjer je hudo telesno poškodovana obležala.

Voznik kombija je odpeljal naprej - ne da bi nudil pomoč poškodovani peški, prav tako o dogodku ni obvestil policije. Z opravljenim ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil so policisti pobeglega voznika izsledili. Policisti se vsem, ki so posredovali pomembne informacije v zvezi s prometno nesrečo, zahvaljujejo.