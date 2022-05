Umrla še šesta žrtev eksplozije v Melaminu

"Kriminalistična preiskava dogodka še ni končana in drugih novih informacij ne moremo posredovati. Enako še vedno poteka ugotavljanje identitete vseh umrlih," so dodali na Policiji.

Eksplozija v tovarni Melamin, ki je tako zdaj terjala že šest življenj, poškodovanih pa je bilo več ljudi, je po številu žrtev doslej najbolj tragična industrijska nesreča v Sloveniji. Pet umrlih so našli še isti dan na samem kraju dogodka, dva najhuje poškodovana pa so prepeljali v UKC Ljubljana, kjer je teden dni pozneje eden torej izgubil bitko za življenje.

V kočevski tovarni, kjer je v proizvodnji plastičnih mas, barv, lakov, premazov in drugih kemičnih izdelkov prisotnih več vrst snovi, je 12. maja po prvih domnevah najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor prišlo do nesreče. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Kriminalisti preiskavo vzrokov nesreče sicer še vedno nadaljujejo.

Preiskovalci dogodka identiteto umrlih ugotavljajo z metodo DNK. Med petimi mrtvimi na kraju sta bila tudi dva državljana Bosne in Hercegovine. V UKC Ljubljana pa so domnevno prepeljali enega slovenskega in enega makedonskega državljana.